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Футболният клуб ЦСКА дари ново болнично оборудване за COVID- отделението на Свищовската болница

Футболният клуб ЦСКА дари ново болнично оборудване за COVID- отделението на Свищовската болница

BOBSTH 16:14:01 04-03-2021
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Свищов - ЦСКА - болница - дарение

Футболният клуб ЦСКА дари ново болнично оборудване за COVID- отделението на Свищовската болница


Свищов, 4 март /Марина Петрова, БТА/
Футболният клуб ЦСКА дари ново болнично оборудване за COVID- отделението на Свищовската болница, съобщиха от пресцентъра на крайдунавската община.
Дарението на обща стойност 7190 лв. е връчено на управителя на лечебното заведение Илиян Венков от представители на фен клуб "Армейци Свищов" и включва шест механични метални болнични легла, подвижно легло, стойки за инфузия и матраци.



/РУМ/

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