ПРИКЛЮЧИ ХАКАТОНЪТ ЗА ИКОНОМИЧЕСКО ОВЛАСТЯВАНЕ НА ЖЕНИ, ЖЕТРВИ НА НАСИЛИЕ, С УСПЕШНОТО ПРЕДСТАВЯНЕ НА СТУДЕНТИ ОТ РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ

След активна аналитична и творческа дейност за намиране на ефективни решения за икономическо овластяване на жени, жертви на насилие, на 27 и 28 февруари, 2021 г., студентите от специалностите „Социални дейности“, „Медицинска сестра“, „Акушерка“, други специалности в Русенския университет „Ангел Кънчев“, както и социални работници от социални услуги и служители от дирекция „Хуманитарни дейности“ в община Русе, презентираха своите проектни предложения. Хакатонът се осъществява по международен проект „Постигането на икономическа независимост – фактор за напускане на насилствена връзка с интимния партньор“ („Building economic independence: the way out of intimate partner violence” WE GO2 (GA number: 810371) (http://www.wegoproject.eu/). В последните два дни от онлайн събитието, студентите и специалистите от областта на социалните дейности се включиха в обучителни модули, в които се запознаха с подходи за решаване на проблеми, техники и методи за успешно презентиране и интерпретиране на определено съдържание. След това, с подкрепата на ментори от Сдружение „Център Динамика“ – Русе и Диана Георгиева от „Център за развитие на устойчиви общности“ (https://cscd-bg.org/bg/proekti/proekt-we-go-2) отборите имаха възможност, партнирайки си, да търсят решения на конкретни проблеми, свързани с икономическото овластяване на претърпели насилие жени, посредством привличане на ресурси на бизнеса, образователни и социални институции, неправителствени организации, доброволци и др.

Членовете на журито приветстваха всички участвали и успешно представили се в хакатона студенти от Русенския университет и специалисти от сферата на социалните дейности, за активното и отговорно им отношение при изпълнението на поставените задачи, представените иновативни идеи и добре структурирани проектни предложения.

Директорът на „Център за развитие на устойчиви общности“, Станимира Хаджимитова, и координаторът на проекта, Диана Георгиева, също приветстваха участниците. Те благодариха на проф. дн Сашо Нунев и на гл. ас. д-р Евгения Братоева за съдействието при организирането и провеждането на хакатона. Изразиха готовността си за реализиране на следващи съвместни дейности със студентите и преподавателите от специалност „Социални дейности“ и Русенския университет. С единодушна подкрепа беше прието предложението на члена на журито в хакатона, проф. дн Сашо Нунев, да бъде проведен „пазар“ на идеите и проектните предложения на всички участници пред заинтересовани страни и най-успешните от тях да намерят своята реализация. Това, според проф. Нунев, ще насърчи студентите от помагащи специалности и професии, както и специалистите от областта на социалните дейности, да се ангажират и работят още по-активно за справяне с насилието над жени като сериозен социален проблем и намиране на повече възможности и решения за икономическо овластяване на претърпели насилие жени.

Русенски университет

/ПП/