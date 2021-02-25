В Ямбол обновиха паметника на героите, паднали за националното ни освобождение 25 февруари 2021 / 11:08 Tweet

BOBSTH 11:10:01 25-02-2021

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Ямбол - паметник - обновяване



В Ямбол обновиха паметника на героите, паднали за националното ни освобождение





Ямбол, 25 февруари /Владимир Шишков, БТА/

В навечерието на Националния празник - 3 март, паметникът на героите, паднали в борбата за националното ни освобождение в Ямбол е обновен, а пространството около него е облагородено и осветено, видя репортер на БТА.

Монументът е създаден през 1930 година. Върху него са изписани имена на шестима от ямболските революционери и просветители - Георги Дражев, Захари Величков, Атанас Кратунов, Жеко Андреев, Атанас Кожухаров и Ради Колесов.

Паметникът е изграден по проект на известния архитект Александър Куртев, проектирал също редица знакови обществени сгради и къщи в Ямбол.







/ИС/



