Начало / Българска община

В Ямбол обновиха паметника на героите, паднали за националното ни освобождение

BOBSTH 11:10:01 25-02-2021
IS1106BO.014
Ямбол - паметник - обновяване

В Ямбол обновиха паметника на героите, паднали за националното ни освобождение


Ямбол, 25 февруари /Владимир Шишков, БТА/
В навечерието на Националния празник - 3 март, паметникът на героите, паднали в борбата за националното ни освобождение в Ямбол е обновен, а пространството около него е облагородено и осветено, видя репортер на БТА.
Монументът е създаден през 1930 година. Върху него са изписани имена на шестима от ямболските революционери и просветители - Георги Дражев, Захари Величков, Атанас Кратунов, Жеко Андреев, Атанас Кожухаров и Ради Колесов.
Паметникът е изграден по проект на известния архитект Александър Куртев, проектирал също редица знакови обществени сгради и къщи в Ямбол.



/ИС/

Валутни курсове

EUR EUR 1.9558
USD USD 1.6103
CHF CHF 1.7734

Времето за 25 февруари 2021

Пловдив

/ 14° C
петък / 14° C
събота / 20° C

София

/ 13° C
петък / 15° C
събота / 14° C

Варна

/ 11° C
петък / 12° C
събота / 16° C