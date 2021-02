Членове на европейската и американската филмови академии, и носители на престижни кино награди са в журито на In the Palace 24 февруари 2021 / 16:38 Tweet

BOBSTH 16:39:31 24-02-2021

GI1635BO.024

култура - кино - фестивал - In the Palace - жури



Членове на европейската и американската филмови академии, и носители на престижни кино награди са в журито на In the Palace





София, 24 февруари /Даниел Стоянов, БТА/

Членове на европейската и американската филмови академии, и носители на престижни кино награди са в журито на In the Palace, съобщиха от екипа на фестивала за късометражно кино.

Експерти от 11 държави ще имат задачата да изберат най-добрите заглавия тази година. В официалната селекция са включени 120 ленти от над 40 държави.

Международното жури ще посочи своите фаворити в четири конкурса. Сред тях ще бъдат и трите филма, които фестивалът ще предложи на Американската филмова академия за награда "Оскар".

В журито са имена Скай Фитцджералд (САЩ), Богдан Мурешану (Румъния), Александра Ченчек (Полша) и Файзал Куреши (Великобритания). Фитцджералд получи номинация за "Оскар" за документалния си филм Lifeboat след излъчването му на In the Palace. Мурешану с филма си The Christmas Gift е носител на Гран при от престижния европейски фестивал в Клермон-Феран, Франция, както и на отличието за най-добър късометражен филм на Европейската филмова академия за 2019 г.

Баяри е с номинация за награда "Гоя" за късометражния си игрален филм Fugit. Ченчек е носител на награда "Еми" за специалните ефекти в поредицата документални филми на Би Би Си с Дейвид Атънбъроу. Името й се свързва и с касови сериали като "Чернобил" и "Аз, вещицата".



/ГИ/