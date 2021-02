BOBSTH 13:18:31 23-02-2021

Общо 13 регионални филма участват в балканския конкурс на "София филм фест"





София, 23 февруари /Даниел Стоянов, БТА/

Общо 13 регионални филма ще се състезават за наградата в Балканския конкурс на 25-ия "София филм фест", съобщиха от "Арт фест".

Международното жури включва трима режисьори - Дорон Еран (Израел), Джон-Пол Дейвидсън (Великобритания), работил по пътеписи с Майкъл Пейлин и Стивън Фрай, и откритието на "София митингс" Лили Хорват (Унгария), участвала с дебюта си в международния конкурс в София.

Заглавията са "Галактика Андромеда" (Andromeda Galaxy) - Косово-Испания-Италия- Р.Северна Македония, режисьор Море Рача; "Главни букви" (Uppercase Print) - Румъния, режисьор Раду Жуде; "Жив човек" (The Living Man) - Сърбия-Германия-България, режисьор Олег Новкович; "Зора" (The Dawn) - Хърватия-Италия, режисьор Далибор Матанич; "Концентрирай се, бабо" (Focus, Grandma) - Босна и Херцеговина-Турция, режисьор Пиер Жалица; "Оазис" (Oasis) - Сърбия-Нидерландия-Словения-Босна и Херцеговина-Франция, режисьор Иван Икич; "Призраци" (Ghosts) - Франция-Турция-Катар, режисьор Азра Дениз Окяй; "Просто хора" (Only Human) - Р.Северна Македония-Сърбия-България-Косово-Словения, режисьор Игор Иванов; "Сан Ремо" (Sanremo) - Словения-Италия, режисьор Мирослав Мандич; "Февруари" (February) - България-Франция, режисьор Камен Калев; "Шивач" (Tailor) - Гърция-Германия-Белгия, режисьор Соня Лиза Кантерман; "Ябълки" (Apples) - Гърция -Полша-Словения, режисьор Христос Нику; "Quo Vadis, Аида?" (Quo Vadis, Aida?) - Босна и Херцеговина- Австрия - Румъния - Нидерландия - Германия - Полша - Франция - Норвегия - Турция, режисьор Ясмила Збанич.

Извън конкурса участва "Пари" (Pari), копродукция на Гърция, Франция, Нидерландия и България. Режисьор е Сиамак Естемади.



