Тери Гилиъм и Кристи Пую получават наградата на ФИПРЕССИ на 25-ия "София филм фест"





Тери Гилиъм и Кристи Пую получават наградата "ФИПРЕССИ 96 Платиниум" на 25-ия "София филм фест" (СФФ), съобщиха от "Арт фест".

Двамата режисьори ще имат специални онлайн майсторски класове, които ще бъдат модерирани от водещи филмови критици и излъчени на сайтовете на ФИПРЕССИ и СФФ в рамките на фестивала.

В продължение на шест години специалният приз на Международната федерация на филмовите критици бе представяна лично от Клаус Едер, генерален секретар на организацията. Нейни носители бяха Бела Тар, Горан Паскалевич, Илдико Енеди, Биле Аугуст, Агнешка Холанд.

Пую е наричан основоположник на румънската "нова вълна". Роден е в Букурещ през 1967 г., учи рисуване във Висшето училище по визуални изкуства в Женева. След завръщането си продължава да рисува, снима и първия пълнометражен филм - "Стока и мангизи" (Stuff and Dough, 2001), последван от "Цигари и кафе" (Cigarettes and Coffee), отличен със "Златна мечка" на "Берлинале" (2004). Представен като проект на "София мийтингс" през 2004 г., "Смъртта на господин Лазареску" (The Death of Mr. Lazarescu, 2005) има своята премиера в Кан и получава голямата награда на конкурсната програма "Особен поглед" и още награди - в Трансилвания, Чикаго, Копенхаген.

Най-новият му филм "Имението" (Manor House, 2020) ще бъде показан на 25-ия СФФ. Историята пресъздава философски дискусии от началото на 20-и век между петима аристократични герои, които прекарват коледните празници в отдалечено селско имение.

Тери Гилиъм е част от "Монти Пайтън", прочут в целия свят с неподражателните си филми и специфичното чувство за хумор. Автор е на многобройни забавни, абсурдни и изпълнени с фантазия филми, носител е на две награди "БАФТА", на четири награди от кинофестивала във Венеция, с номинации за "Оскар" и "Златен глобус".



