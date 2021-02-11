BOBSTH 13:17:01 11-02-2021

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София - булеварди - миене



През тази нощ са измити основни булеварди

в "Люлин", "Витоша", "Студентски"

и "Красно село"





София, 11 февруари /София Господинова, БТА/

През тази нощ и вчера през деня бяха измити основни улици и булеварди в столицата, съобщиха от Столичния инспекторат.

В район "Овча купел" е измит бул. "Президент Линкълн" до ул. "Петя Дубарова", в район "Подуяне" - ул. "Тодорини кукли", в район "Красно село" - бул. "М.Д. Скобелев", бул. "Христо Ботев", бул. "Прага". В район "Красна поляна" са почистени улиците "Рибен буквар", "Свети Тома", "Христо Благоев", а в район "Люлин" - булевардите "Луи Пастьор", "Ген. Асен Николов" и "Търново". В район "Искър" екипите са работили по бул. "Илия Бешков", в район "Витоша" - по бул. "Братя Бъкстон". В район "Студентски" е измит бул. "Г.М. Димитров", а в район "Триадица" - пешеходният подлез на бул. "Фритьоф Нансен".

Дейността беше благоприятствана от положителните температури. С оглед на атмосферните условия и предстоящото влошаване на времето, миенето ще бъде продължено след създадена организация и предварителна подготовка на уличните платна и почистване на дъждоприемните шахти, отбелязват от Столичния инспекторат.



/ПП/



