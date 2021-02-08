Начало / Българска община

Около 18 процента от учителите в Русенско са се изследвали за коронавирус

Около 18 процента от учителите в Русенско са се изследвали за коронавирус

BOBSTH 15:51:31 08-02-2021
GI1548BO.007
Русе - учители - тестове

Около 18 процента от учителите в Русенско са се изследвали за коронавирус


Русе, 8 февруари /Мартин Пенев, БТА/
Около 18 процента от учителите в Русенско са се изследвали за коронавирус с антигенен тест. Това коментираха от Областния оперативен щаб в крайдунавския град.
От там уточниха, че около 470 педагози и 200 души непедагогически персонал са се изследвали досега. Установен е само един заразен.
Учителите в Русенско са около 2700, а 1300 души са непедагогически персонал.
От Областния оперативен щаб информираха, че изследванията с антигенен тест продължават.

/ГИ/

Валутни курсове

EUR EUR 1.9558
USD USD 1.6322
CHF CHF 1.8068

Времето за 08 февруари 2021

София

/ 16° C
вторник / 16° C
сряда / 16° C

Варна

/ 18° C
вторник / 17° C
сряда / 17° C

Пловдив

/ 18° C
вторник / 17° C
сряда / 17° C