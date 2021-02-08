BOBSTH 15:51:31 08-02-2021

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Русе - учители - тестове



Около 18 процента от учителите в Русенско са се изследвали за коронавирус





Русе, 8 февруари /Мартин Пенев, БТА/

Около 18 процента от учителите в Русенско са се изследвали за коронавирус с антигенен тест. Това коментираха от Областния оперативен щаб в крайдунавския град.

От там уточниха, че около 470 педагози и 200 души непедагогически персонал са се изследвали досега. Установен е само един заразен.

Учителите в Русенско са около 2700, а 1300 души са непедагогически персонал.

От Областния оперативен щаб информираха, че изследванията с антигенен тест продължават.



/ГИ/



