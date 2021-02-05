BOBSTH 09:14:01 05-02-2021

IS0911BO.003

Топлофикация София - топлоподаване - възстановяване



Топлоподаването в "Малинова долина", кв. "Витоша", ж.к. "Дървеница", кв. "Студентски град" и кв. "Мусагеница" е възстановено





София, 5 февруари /Антоан Николов, БТА/

Топлоподаването във вилна зона "Малинова долина", кв. "Витоша", ж.к. "Дървеница", кв. "Студентски град" и кв. "Мусагеница" е възстановено, съобщиха от "Топлофикация София".

Към момента продължава отстраняване на авария в кв. "Младост 1", като топлоподаването в квартала ще бъде възстановено днес около 19.00 часа, допълват от столичното топлофикационно дружество.



/ИС/



