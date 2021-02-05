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Топлоподаването в "Малинова долина", кв. "Витоша", ж.к. "Дървеница", кв. "Студентски град" и кв. "Мусагеница" е възстановено

Топлоподаването в "Малинова долина", кв. "Витоша", ж.к. "Дървеница", кв. "Студентски град" и кв. "Мусагеница" е възстановено

BOBSTH 09:14:01 05-02-2021
IS0911BO.003
Топлофикация София - топлоподаване - възстановяване

Топлоподаването в "Малинова долина", кв. "Витоша", ж.к. "Дървеница", кв. "Студентски град" и кв. "Мусагеница" е възстановено


София, 5 февруари /Антоан Николов, БТА/
Топлоподаването във вилна зона "Малинова долина", кв. "Витоша", ж.к. "Дървеница", кв. "Студентски град" и кв. "Мусагеница" е възстановено, съобщиха от "Топлофикация София".
Към момента продължава отстраняване на авария в кв. "Младост 1", като топлоподаването в квартала ще бъде възстановено днес около 19.00 часа, допълват от столичното топлофикационно дружество.

/ИС/

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