Галерията "Оборище 5" отваря врати с изложба на Пикасо, Дали и Уорхол

София, 4 февруари /Даниел Стоянов, БТА/

Love is in the air е изложба за любовта в изкуството и красивото в живота, и е първото за новата година събитие в галерията "Оборище 5". Откриването е на 10 февруари, съобщиха организаторите.

Ще бъдат показани творби на световноизвестни модернисти, както и на едни от най-известните съвременни български автори като Греди Асса и Хубен Черкелов.

Включени са редки произведения от серията "Волард" на Пикасо, почти цялата серия от Les amours de Cassandre на Салвадор Дали, непоказвана досега в България, както и работи на Анди Уорхол от серията "В дъното на моята градина".

Българското съвременно изкуство е представено от Татяна Харизанова, Хейди Ефрат и Давид Йоан, които са финалисти в конкурса "Мост", който галерия "Оборище 5" организира всяка година. Специално за изложбата е направена изрисувана инсталация от сърца на младия художник Борче Ристовски.



