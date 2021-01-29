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Велико Търново - Стефан Стамболов - честване



С военен ритуал и поднасяне на цветя във Велико Търново бяха отбелязани 167 години от рождението на Стефан Стамболов





Велико Търново, 29 януари /Марина Петрова, БТА/

С военен ритуал и поднасяне на цветя от представители на институции във Велико Търново бяха отбелязани 167 години от рождението на Стефан Стамболов.

Заради противоепидемичните мерки през тази година пред паметника на видния революционер, поет и държавник, роден във Велико Търново през януари 1854 година, нямаше общоградско тържество.

Цветя и венци в знак на признателинсот поднесоха областният управител проф. Любомира Попова, заместник-кметът проф. Георги Камарашев, председателят на общинския съвет Венцислав Спирдонов и други институции. Венци в знак на почит поднесоха курсанти от НВУ"Васил Левски".



/ММ/



