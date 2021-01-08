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Силистра - безопасност на движението



С 3.33 промила алкохолно съдържание 51-годишен мъж е управлявал лек автомобил в Силистренско





Силистра, 8 януари /Пеню Николов, БТА/

С 3.33 промила алкохолно съдържание 51-годишен управлявал лек автомобил "Фолксваген", съобщиха от Областната дирекция на МВР в Силистра.

Той бил засечен от полицейски служители на 7 януари около 20:20 часа в района на село Ситово и тестван с дрегер. Отказал е да даде кръвна проба и е задържан за срок до 24 часа. По случая е образувано бързо производство.



/ГИ/



