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С 3.33 промила алкохолно съдържание 51-годишен мъж е управлявал лек автомобил в Силистренско

С 3.33 промила алкохолно съдържание 51-годишен мъж е управлявал лек автомобил в Силистренско

BOBSTH 10:32:01 08-01-2021
GI1029BO.009
Силистра - безопасност на движението

С 3.33 промила алкохолно съдържание 51-годишен мъж е управлявал лек автомобил в Силистренско


Силистра, 8 януари /Пеню Николов, БТА/
С 3.33 промила алкохолно съдържание 51-годишен управлявал лек автомобил "Фолксваген", съобщиха от Областната дирекция на МВР в Силистра.
Той бил засечен от полицейски служители на 7 януари около 20:20 часа в района на село Ситово и тестван с дрегер. Отказал е да даде кръвна проба и е задържан за срок до 24 часа. По случая е образувано бързо производство.

/ГИ/

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