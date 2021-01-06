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Възстановено е движението на автомобили по пътя Велико Търново-Русе

BOBSTH 20:46:31 06-01-2021
PP2043BO.024
Велико Търново-Русе - път - възстановено движение

Възстановено е движението на автомобили
по пътя Велико Търново-Русе


Велико Търново, 6 януари /Марина Петрова, БТА/
Възстановено е движението на автомобили по пътя Велико Търново - Русе, съобщиха от ОД на МВР във Велико Търново. След 15.00 часа днес, заради катастрофа между лек автомобил и два тежкотоварни камиона, временно беше затворен пътят в района след село Крушето.
Мъжът, шофирал лекия автомобил, е починал. Екипи на полицията пренасочваха по обходен маршрут леките коли - през селата Ресен и Никюп, товарните автомобили изчакваха на паркингите в Полски Тръмбеш и Килифарево.

/ПП/

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