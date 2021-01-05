BOBSTH 11:43:01 05-01-2021

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Омуртаг - антични монети - иззети



Иззети са медни и бронзови антични монети от частен дом в омуртагско село





Омуртаг, 5 януари /Боряна Димитрова, БТА/

Иззети са медни и бронзови антични монети от частен дом в омуртагско село. Случаят се разследва в досъдебно производство за притежание на неидентифициран и нерегистриран по съответния ред археологически обект, съобщиха от Областната дирекция /ОД/ на МВР в Търговище.

Вчера при полицейска проверка в дома на 40-годишен мъж в село Горно Новково е установено,че той съхранява 12 антични монети /медни и бронзови/с културно-историческа стойност, които не са регистрирани надлежно.

Монетите не са в добро състояние. Предадени са на властите доброволно с протокол. Предстои да бъде назначена експертиза за датирането им, уточниха за БТА от пресслужбата на Дирекцията.







/РУМ/



