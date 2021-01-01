BOBSTH 09:55:01 01-01-2021

MM0952BO.001

Сливен - болница - бебета



Три бебета са се родили в сливенската болница след полунощ до сутринта на 1 януари 2021 г.





Сливен, 1 януари /Велина Василева, БТА /

Първото бебе в МБАЛ "Д-р Иван Селимински" - Сливен за 2021 година, е родено в 2,50 ч. след полунощ. Това съобщиха от областната болница. То е момиче. Тежи 2,620 кг, 49 см. Майката е от град Стралджа. В 3,30 ч. е проплакало момченце, чиято майка е от София. Още едно момченце се е родило в началото на Новата година - в 6,50 ч. Майката е от Веселиново. Не се очаква друго раждане за деня.





/ММ/



