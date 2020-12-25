BOBSTH 15:21:31 25-12-2020

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Ямбол - болница - дарение



МБАЛ "Св. Пантелеймон" в Ямбол получи като дарение апарат за озонотерапия





Ямбол, 25 декември /Владимир Шишков, БТА/

МБАЛ "Св. Пантелеймон" в Ямбол получи като дарение от Югоизточното държавно предприятие в Сливен апарат за озонотерапия, съобщиха от лечебното заведение.

Апаратът за лечение на COVID-19 е многофункционален и отговаря на съвременните изисквания. Той веднага ще бъде инсталиран и ще се използва при лечението на пациенти с дихателна недостатъчност, каза изпълнителният директор на болницата д-р Димитър Рунков.

Стойността на дарението е близо 30 000 лева.







/РУМ/



