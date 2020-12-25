МБАЛ "Св. Пантелеймон" в Ямбол получи като дарение апарат за озонотерапия
BOBSTH 15:21:31 25-12-2020
RM1519BO.002
Ямбол - болница - дарение
МБАЛ "Св. Пантелеймон" в Ямбол получи като дарение апарат за озонотерапия
Ямбол, 25 декември /Владимир Шишков, БТА/
МБАЛ "Св. Пантелеймон" в Ямбол получи като дарение от Югоизточното държавно предприятие в Сливен апарат за озонотерапия, съобщиха от лечебното заведение.
Апаратът за лечение на COVID-19 е многофункционален и отговаря на съвременните изисквания. Той веднага ще бъде инсталиран и ще се използва при лечението на пациенти с дихателна недостатъчност, каза изпълнителният директор на болницата д-р Димитър Рунков.
Стойността на дарението е близо 30 000 лева.
/РУМ/