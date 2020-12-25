BOBSTH 13:26:31 25-12-2020

MM1324BO.033

Силистра - Коледа



Доростолският митрополит Яков отслужи света литургия





Силистра, 25 декември /Пеню Николов, БТА/

"Да загърбим различията и злото между нас - да се обединим в доброто", призовава Доростолският митрополит Яков в Рождественското си послание.

Днес в катедралния храм "Св.Св.Апостоли Петър и Павел" в Силистра Доростолският митрополит отслужи света литургия в съслужение с градското духовенство.



/ММ/



