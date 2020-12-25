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Доростолският митрополит Яков отслужи света литургия

Доростолският митрополит Яков отслужи света литургия

BOBSTH 13:26:31 25-12-2020
MM1324BO.033
Силистра - Коледа

Доростолският митрополит Яков отслужи света литургия


Силистра, 25 декември /Пеню Николов, БТА/
"Да загърбим различията и злото между нас - да се обединим в доброто", призовава Доростолският митрополит Яков в Рождественското си послание.
Днес в катедралния храм "Св.Св.Апостоли Петър и Павел" в Силистра Доростолският митрополит отслужи света литургия в съслужение с градското духовенство.

/ММ/

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