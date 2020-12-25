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Плевен - авиация - висше училище



Във Висшето военновъздушно училище "Георги Бенковски" предстои разкриването на нов факултет





Плевен, 25 декември /Малин Решовски, БТА/

Във Висшето военновъздушно училище /ВВВУ/"Георги Бенковски" предстои разкриването на нов факултет - "Авиационен мениджмънт", който ще предложи нови и атрактивни специалности. Това съобщи началникът, бриг.ген.Юлиян Радойски.

Той уточни, че в новото учебно звено ще се води подготовка на специалисти, които ще могат да работят в авиационни фирми, както у нас, така и по света.

Надяваме се скоро да възродим и интереса на чуждестранни студенти към Висшето военновъздушно училище, изтъкна бриг.ген.Радойски. По думите му ще бъде изградена нова инфраструктура в областния център Плевен - с кабинети и лаборатории, в сградата, която вече е предоставена на училището с решение на Общинския съвет.

Това са част от новите посоки в развитието на учебното заведение, за да отговори на съвременните изисквания във висшето образование. Възстановеното ВВВУ изпрати през 2020 година Випуск "Добруджански" с отличен успех по бойните части на авиацията и прие успешно нов випуск от пилоти и авиационни специалисти, припомни бриг.ген.Юлиян Радойски.



/ММ/



