VIVACOM е победител в категорията „Pay TV Service Innovation of the Year“ на международните награди VideoTech Innovation Awards

Наградата е присъдена за внедряването на HEVC кодек в съществуваща IPTV платформа на оператора.

VIVACOM е победител в категорията Pay TV Service Innovation of the Year (иновация на годината за платена телевизионна услуга), в престижните годишни награди VideoTech Innovation Awards (VIA), организирани от Digital TV Europe. Телекомът е отличен за успешната и ефективна имплементация на HEVC кодек (High Efficiency Video Codec) в съществуваща IPTV платформа без подмяна на цифровите приемници.

Digital TV Europe е една от най-авторитетните и достоверни международни платформи за новини и анализи в сферата на видео и дигиталния бизнес. Наградите VideoTech Innovation Awards (VIA) целят да отличат най-модерните и напредничави технологични постижения на компаниите в цяла Европа в сфери като облачни услуги, изкуствен интелект, ТВ услуги и други. Наградата на VIVACOM е определена от 13-членно жури от водещи технологични експерти, сред множество кандидатури в същата категория, сведени до 5 номинации в последния кръг.

VIVACOM е един от първите оператори в Европа, който внедрява тази технология в своята мрежа. Това позволява по-ефективно компресиране на каналите от интерактивната телевизия, като се запазва същото качество на картината и значително се редуцира консумираното количество интернет трафик. По този начин се осигурява повече свободен капацитет на мрежата за използване на интернет услуга, както и по-ефективно използване на капацитета на CDN платформата за сервиране на телевизионно съдържание.

До сега стандартно интерактивната телевизия от VIVACOM използва MPEG4 HD със скорост 9Mbps и MPEG4 SD със скорост 3Mbps, а с HEVC кодека скоростите са намалени до по-малко от 4Mbps за HD съдържание, и малко под 2Mbps за SD програми. Това прави сумарно спестения трафик около 50%.

През 2020 г. с преминаването на работата и обучението в дистанционна форма и повечето прекарано време в дома, потреблението на използваните интернет и телевизионни услуги се повиши значително. Внедряването на HEVC кодек е иновативната стъпка на VIVACOM за гарантирането на високото качество на предлаганите услуги.

Компанията успя да внедри технологията в до 40% от съществуващите си абонати само за един ден.

