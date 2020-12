VIVACOM допълва портфолиото си с продуктите на One Plus

Първите модели на марката са One Plus NORD N10 и One Plus 8Т.

От днес VIVACOM допълва портфолиото си със смартфоните One Plus. Това е следващата стъпка на телекома, за разширяване на списъка с предлагани устройства, с цел да задоволи разнообразните нужди на потребителите. Първите два модела, които са на разположение на клиентите на VIVACOM са актуалните One Plus NORD N10 и One Plus 8Т.

Четворна задна камера, мощен процесор, кристален звук и голяма батерия – това са само част от характеристиките на One Plus NORD N10, които го правят отличен избор за ценителите нановите технологии. Смартфонът идва в комплект с безжичните слушалки One plus Bullets Wireless Z - на цена от 22,98 лв. на месец с тарифен план Smart U, в цвят MIDNIGHT ICE. One Plus NORD N10 работи с пълна функционалност в 2G, 3G и 4G мрежата на VIVACOM.

Моделът има 6.49-инчов OLED дисплей осигуряващ обширно пространство за гледане на видео и мултимедия, a честотата на опресняване на картината е 90Hz. Едно от главните предимства на OnePlus NORD N10е високата му производителност, гарантирана от процесора Qualcomm® Snapdragon™ 690. Устройството разполага със 128 GB памет с възможност за разширяване до 512 GB. В допълнение е и издръжливата 4300 mAh батерия.

Феновете на фотографията, ще бъдат доволни от възможностите на четворната камера. Тя включва 64 МР основен сензор за ярки и контрастни снимки по всяко време на денонощието, 8 МР ултраширокоъгълен обектив за завладяващи панорами, 2 МР макро обектив за детайлни снимки от близо, както и 2 МР сензор за дълбочина. За любителите на селфита, устройството предлага и 16 МР предна камера.

Отлични са характеристиките и на другия модел на марката предлаган от VIVACOM - OnePlus 8Т. Потребителите могат да открият в онлайн магазина на телекома в комплект с калъф с уникален дизайн Quantum Bumper Case Cyborg Cyan на цена 49,98лв. на месец с план Smart U.

One Plus 8Т разполага с обширен 6.55-инчов Fluid AMOLED дисплей осигуряващ картина с по-наситеницветове. Високата производителност на смартфона е гарантирана от процесора Qualcomm® Snapdragon™ 865. Устройството има и специална, многопластова система за охлаждане, която поддържа вътрешността хладна. Така потребителите имат възможност да извършват с лекота любимите си действия – гейминг, гледане на 4K филми и стрийминг на живо. Не на последно място е и мощната батерията с капацитет 4500 mAh и функция за бързо зареждане.

One Plus 8Т предлага четворна задна камера, която прави ясни и детайлни снимки дори при слаба осветеност. Камерата се състой от 48 МР основен сензор, 16 МР ултраширокоъгълен обектив, макро обектив и монохромен обектив. А за любителите на селфита, модела предлага 16 МР предна камера.

Създадената през 2013 г. компания One Plus стана известна с емблематичните си Android модели в премиум сектора, като успя за по-малко от 6 години да лансира над 15 успешни модела, с които се нареди в топ 5 на големите производители на висок клас смартфони в света.

Повече информация за моделите можете да откриете в магазините и онлайн на сайта на VIVACOM.

VIVACOM

/ПП/