Стара Загора - IT сектор



Стара Загора е сред четирите града в България, които с най-добра перспектива в развитието на IT сектора





Стара Загора, 11 декември /Румяна Лечева, БТА/

Община Стара Загора е оценена като дестинация с много добри перспективи за развитие на IT сектора в България. Това стана ясно от публикувания годишен доклад на Асоциацията за иновации, бизнес услуги и технологии (AIBEST), съобщават от пресцентъра на общината. По този начин Стара Загора се нарежда сред градове, наложили се в развитието на IТ индустрията и аутсорсинга като София, Пловдив и Бургас.

Анализът, включен в доклада, обхваща данни за 610 български компании, опериращи в сферата на бизнес услугите и технологиите, посочват от пресцентъра на общината.





