Детски хор от Хасково откри международен онлайн фестивал





Хасково, 8 декември /Николай Грудев, БТА/

Детският хор "Орфей" при "Младежки център" - Хасково бе определен да открие международен онлайн музикален фестивал, организиран в Китай, съобщиха от центъра. Неприсъственият концерт е бил менажиран от китайската фондация "Chinа Soong Ching Ling foundation".

Хасковските певци са били специално поканени за участие от организаторите след участието им по-рано тази година в световния виртуален хор, записал кавър на песента "We are the world" на Майкъл Джексън в знак на съпричастност с пострадалите от COVID-19.

Освен орфейци в онлайн форума са били включени още 10 хора от различни страни. Всеки участник е изпратил свои актуални видеозаписи, от които организаторите са избрали по 2-3 песни. Изпълненията на хасковския състав са били от участието му във II Национален фестивал на детските и младежки хорове във Варна през 2019 година, уточниха от формацията. От там добавиха, че "Орфей" вече има отправена покана за гостуване в азиатската държава през 2021 година.



