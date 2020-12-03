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Ямбол вече има съдебен лекар след близо 10-годишно отсъствие

Ямбол вече има съдебен лекар след близо 10-годишно отсъствие

BOBSTH 14:37:01 03-12-2020
PP1434BO.039
Ямбол - съдебен медик - договор

Ямбол вече има съдебен лекар
след близо 10-годишно
отсъствие


Ямбол, 3 декември /Диана Иванова, БТА/
Ямбол вече има съдебен лекар след близо 10-годишно отсъствие, съобщи д-р Валентин Вълчев, зам.-директор на МБАЛ "Св. Пантелеймон".
Съдебният медик д-р Мая Анкова се е съгласила да работи в Ямбол като специалист в медицинския център към болницата. Предстои да бъде сключен и договор с прокуратурата за извършване на съдебномедицински експертизи.
Преди близо 10 години съдебният лекар на Ямбол почина и оттогава в областния град липсваше такъв специалист. Това изключително много затрудняваше и забавяше извършването на съдебни експертизи при престъпление. Затрудняваше се и издаването на медицински свидетелства на пострадали.
Д-р Анкова е млад, но опитен специалист. Родом е от Плевен, работила е девет години в София.


/ПП/

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