BOBSTH 14:37:01 03-12-2020

PP1434BO.039

Ямбол - съдебен медик - договор



Ямбол вече има съдебен лекар

след близо 10-годишно

отсъствие





Ямбол, 3 декември /Диана Иванова, БТА/

Ямбол вече има съдебен лекар след близо 10-годишно отсъствие, съобщи д-р Валентин Вълчев, зам.-директор на МБАЛ "Св. Пантелеймон".

Съдебният медик д-р Мая Анкова се е съгласила да работи в Ямбол като специалист в медицинския център към болницата. Предстои да бъде сключен и договор с прокуратурата за извършване на съдебномедицински експертизи.

Преди близо 10 години съдебният лекар на Ямбол почина и оттогава в областния град липсваше такъв специалист. Това изключително много затрудняваше и забавяше извършването на съдебни експертизи при престъпление. Затрудняваше се и издаването на медицински свидетелства на пострадали.

Д-р Анкова е млад, но опитен специалист. Родом е от Плевен, работила е девет години в София.





/ПП/



