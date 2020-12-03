BOBSTH 11:46:31 03-12-2020

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Шумен - алкохол - катастрофа



Употребил алкохол водач е паднал с автомобила си от мост край село в Шуменско





Шумен, 3 декември /Станимир Савов, БТА/

Употребил алкохол водач е без наранявания след като паднал с управлявания от него автомобил от мост, но при пътното произшествие е пострадал пътникът в леката кола. Това съобщават от пресцентъра на ОД на МВР в Шумен.

Малко след 2.00 часа на 3 декември, на входа на село Зайчино ореше, водач на "Фолксваген Поло" с шуменска регистрация загубил контрол над автомобила, излязъл вляво от пътното платно и с управлявания от него автомобил паднал от мост. След тест с дрегер е установено, че 38-годишният водач е управлявал с 1,44 промила алкохол.

При пътното произшествие е пострадал 34-годишният пътник в автомобила. След преглед в МБАЛ- Шумен е установено, че е с фрактура на шесто ребро и разместена тазобедрена става.

Образувано е досъдебно производство.

/МХ/



