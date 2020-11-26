BOBSTH 10:09:02 26-11-2020

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Ямбол - Окръжен съд - убийство



В Ямболския окръжен съд бе даден ход на дело за умишлено убийство в тополовградското село Орешник





Ямбол, 26 ноември /Владимир Шишков, БТА/

В Ямболския окръжен съд днес бе даден ход на делото срещу Иван Пачалиев за умишленото убийство на медицинския фелдшер Димитър Факиров в тополовградското село Орешник, съобщиха от съда.

На 8 октомври 2019 година в здравната служба на селото 37-годишният Пачалиев умишлено е убил, чрез нанасяне на множество удари с нож, 72-годишния медицински специалист. Причините за тежкото престъпление тогава останаха неясни за обществото.

/МХ/



