BOBSTH 11:45:31 24-11-2020

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Ямбол - лебеди - миграция



Във водите на Тунджа край Ямбол плуват две двойки бели лебеди





Ямбол, 24 ноември /Владимир Шишков, БТА/

От няколко дни във водите на река Тунджа край Ямбол могат да се видят две двойки бели лебеди.

Според орнитолога Георги Сеизов настъпилото застудяване е засилило миграцията на юг на птиците от района на Северна и Североизточна Европа. Поречието на Тунджа е част от т.нар. Понтийски прелетен път. Лебеди, както и други водоплаващи птици като голям и малък корморан, сиви гъски, червеноврати гмурци и белочели водни кокошки, се появяват всяка есен и ранна пролет. Водните басейни в региона и есенните насаждения осигуряват тяхното изхранване по време на прелета, поясни Сеизов.











/ГИ/



