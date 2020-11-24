Начало / Българска община

Във водите на Тунджа край Ямбол плуват две двойки бели лебеди

Във водите на Тунджа край Ямбол плуват две двойки бели лебеди

BOBSTH 11:45:31 24-11-2020
GI1143BO.024
Ямбол - лебеди - миграция

Във водите на Тунджа край Ямбол плуват две двойки бели лебеди


Ямбол, 24 ноември /Владимир Шишков, БТА/
От няколко дни във водите на река Тунджа край Ямбол могат да се видят две двойки бели лебеди.
Според орнитолога Георги Сеизов настъпилото застудяване е засилило миграцията на юг на птиците от района на Северна и Североизточна Европа. Поречието на Тунджа е част от т.нар. Понтийски прелетен път. Лебеди, както и други водоплаващи птици като голям и малък корморан, сиви гъски, червеноврати гмурци и белочели водни кокошки, се появяват всяка есен и ранна пролет. Водните басейни в региона и есенните насаждения осигуряват тяхното изхранване по време на прелета, поясни Сеизов.





/ГИ/

Валутни курсове

EUR EUR 1.9558
USD USD 1.6434
CHF CHF 1.8099

Времето за 24 ноември 2020

Варна

/ 10° C
сряда / 10° C
четвъртък / 11° C

Пловдив

/ 12° C
сряда -1° / 10° C
четвъртък -2° / 10° C

София

/ C
сряда -1° / C
четвъртък -2° / C