Апел за доброволно кръводаряване отправя болницата в Силистра
BOBSTH 14:38:01 23-11-2020
MH1435BO.001
Силистра - болница - апел за кръводаряване
Апел за доброволно кръводаряване отправя болницата в Силистра
Силистра, 23 ноември /Пеню Николов, БТА/
Апел за доброволно и безвъзмездно кръводаряване отправят ръководството на Многопрофилната болница за активно лечение/МБАЛ/ в Силистра и Отделението по трансфузионна хематология. Редовното, доброволно и безвъзмездно кръводаряване е в основата за осигуряването на необходимите количества висококачествена и безопасна кръв, се казва в съобщението.
Желаещите да дарят кръв могат да го направят всеки ден от понеделник до петък от 8:00 до 12:00 часа в Отделението по трансфузионна хематология в болницата в Силистра.
/МХ/