BOBSTH 14:38:01 23-11-2020

MH1435BO.001

Силистра - болница - апел за кръводаряване



Апел за доброволно кръводаряване отправя болницата в Силистра





Силистра, 23 ноември /Пеню Николов, БТА/

Апел за доброволно и безвъзмездно кръводаряване отправят ръководството на Многопрофилната болница за активно лечение/МБАЛ/ в Силистра и Отделението по трансфузионна хематология. Редовното, доброволно и безвъзмездно кръводаряване е в основата за осигуряването на необходимите количества висококачествена и безопасна кръв, се казва в съобщението.

Желаещите да дарят кръв могат да го направят всеки ден от понеделник до петък от 8:00 до 12:00 часа в Отделението по трансфузионна хематология в болницата в Силистра.

/МХ/



