Националният център за книгата представя два нови каталога с българска проза и детска литература





София, 19 ноември /Даниел Стоянов, БТА/

Националният център за книгата представя двата си най-нови каталога, съобщиха от НДК.

Съвременна българска проза" (Contemporary Bulgarian Prose 2020: Ten Books from Bulgaria) събира десет книги в проза, публикувани на български език в периода на настоящата и предходната година. Това e петото англоезично издание от поредицата на Националния център на книгата. Изданието, електронно и печатно, е със смесен характер, каталог и антология, като представя актуална селекция художествени текстове от съвременни български писатели.

"Детски книги от България" (ChildrenТs Books from Bulgaria 2020: Writers and Artists) е четвъртият каталог от поредицата. Той също има печатно и електронно издания.

"За пореден път се убеждаваме в силата на съвременната българска литература и колко талантливи автори имаме, гордост за всяка национална литература. Всяка една от десетте книги в каталога е достойна да представлява България пред света и в Националния център за книгата и НДК сме сигурни, че скоро те ще намерят своите читатели и в чужбина", коментира Светлозар Желев - ръководител на центъра.



