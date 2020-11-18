BOBSTH 12:57:01 18-11-2020

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Шумен - онкологичен център - дарение



Комплексният онкологичен център в Шумен закупи електронож след дарение от благодарен пациент





Шумен, 18 ноември /Станимир Савов, БТА/

Благодарен пациент, пожелал анонимност, дари 10 хиляди лева на Комплексния онкологичен център /КОЦ/ в Шумен. С парите е закупен електронож за хирургичното отделение, съобщават от лечебното заведение.

"Апаратът е с висока мощност и прецизност и ще бъде много полезен за хирургичната дейност", каза управителят на КОЦ- Шумен д-р Свилен Арнаудов.

Продължава дарителската кампания за набиране на средства за закупуване на нов, трети, линеен ускорител, за да бъдат обхванати увеличилите се пациенти на Комплексния онкологичен център в Шумен. За покупката на апарата са нужни малко над 5 млн.лева, припомни д-р Арнаудов.

Запълнен е COVID-сектора с 20 легла, който бе разкрит в самостоятелната сграда на отделението по палиативни грижи на лечебното заведение. При изписване на пациент, веднага се настанява друг, обясни д-р Арнаудов. Той подчерта, че обслужването на пациенти с инфекциозни заболявания е извън обсега на лиценза на Комплексния онкологичен център.

В COVID- сектора са командировани 20 процента от работещите в Онкологичния център медици. Изключително трудно е съвместяването на основната дейност на лечебното заведение - грижа за онкологично болни пациенти и обслужването на инфекциозно болни. Прави се всичко възможно да не се пренесе коронавирусна инфекция в основната сграда на КОЦ- Шумен, където се лекуват онкоболни с компрометиран имунитет, допълни д-р Арнаудов.





/РУМ/



