BOBSTH 11:44:31 18-11-2020

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Свищов - полиция - иманяр



В Свищовско полицията е задържала иманяр, обхождал с металотърсач местност край село Българско Сливово





Велико Търново, 18 ноември /Марина Петрова, БТА/

В Свищовско полицията е задържала иманяр, обхождал с металотърсач местността "Петльови ниви" край село Българско Сливово, съобщиха от ОД на МВР.

При последвало претърсване в имотите на 55-годишния мъж са намерени и иззети два металотърсача, златни накити, сребърни и бронзови монети, статуетка и икони, по първоначална преценка, датиращи от римска, византийска и османска епоха. Мъжът е задържан с полицейска мярка до 24 часа. По случая е започнато досъдебно производство.







/РУМ/



