В Свищовско полицията е задържала иманяр, обхождал с металотърсач местност край село Българско Сливово
BOBSTH 11:44:31 18-11-2020
RM1142BO.020
Свищов - полиция - иманяр
В Свищовско полицията е задържала иманяр, обхождал с металотърсач местност край село Българско Сливово
Велико Търново, 18 ноември /Марина Петрова, БТА/
В Свищовско полицията е задържала иманяр, обхождал с металотърсач местността "Петльови ниви" край село Българско Сливово, съобщиха от ОД на МВР.
При последвало претърсване в имотите на 55-годишния мъж са намерени и иззети два металотърсача, златни накити, сребърни и бронзови монети, статуетка и икони, по първоначална преценка, датиращи от римска, византийска и османска епоха. Мъжът е задържан с полицейска мярка до 24 часа. По случая е започнато досъдебно производство.
/РУМ/