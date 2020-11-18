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В Свищовско полицията е задържала иманяр, обхождал с металотърсач местност край село Българско Сливово

В Свищовско полицията е задържала иманяр, обхождал с металотърсач местност край село Българско Сливово

BOBSTH 11:44:31 18-11-2020
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Свищов - полиция - иманяр

В Свищовско полицията е задържала иманяр, обхождал с металотърсач местност край село Българско Сливово


Велико Търново, 18 ноември /Марина Петрова, БТА/
В Свищовско полицията е задържала иманяр, обхождал с металотърсач местността "Петльови ниви" край село Българско Сливово, съобщиха от ОД на МВР.
При последвало претърсване в имотите на 55-годишния мъж са намерени и иззети два металотърсача, златни накити, сребърни и бронзови монети, статуетка и икони, по първоначална преценка, датиращи от римска, византийска и османска епоха. Мъжът е задържан с полицейска мярка до 24 часа. По случая е започнато досъдебно производство.



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