BOBSTH 10:35:31 13-11-2020

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Дупница - грабеж - полиция



Неизвестен е ограбил в дома му в Дупница 75-годишен мъж





Дупница, 13 ноември /Елица Иванова, БТА/

Сигнал за извършен грабеж в къща в Дупница е постъпил вчера в полицейското управление в града, съобщиха от полицията.

Неизвестен мъж влязъл в дома на 75-годишния стопанин, блъснал го и докато възрастният мъж бил в безпомощно състояние, му отнел 1850 лв., уточниха от полицията. Дежурна полицейска група е направила оглед на мястото, а по случая е образувано досъдебно производство, допълниха още от полицията.



/ММ/



