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Възстановено е движението по пътя Велико Търново - Русе

Възстановено е движението по пътя Велико Търново - Русе

BOBSTH 10:56:01 10-11-2020
MM1054BO.012
Велико Търново - Русе-път - движение - възстановено

Възстановено е движението по пътя Велико Търново - Русе


Велико Търново, 10 ноември /Марина Петрова, БТА/
Възстановено е движението по пътя Велико Търново - Русе, в участъка между Велико Търново и село Самоводене, съобщиха от пресцентъра на ОД на МВР. По-рано днес пътят беше затворен временно заради катастрофирала цистерна.
Тежкотоварният автомобил вече е изтеглен от пътното платно и движението се осъществява нормално.



/ММ/

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