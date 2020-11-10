BOBSTH 10:56:01 10-11-2020

MM1054BO.012

Велико Търново - Русе-път - движение - възстановено



Възстановено е движението по пътя Велико Търново - Русе





Велико Търново, 10 ноември /Марина Петрова, БТА/

Възстановено е движението по пътя Велико Търново - Русе, в участъка между Велико Търново и село Самоводене, съобщиха от пресцентъра на ОД на МВР. По-рано днес пътят беше затворен временно заради катастрофирала цистерна.

Тежкотоварният автомобил вече е изтеглен от пътното платно и движението се осъществява нормално.







/ММ/



