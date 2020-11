Софийската филхармония подава ръка на млади музиканти с инициативата "Надежда чрез музика"

Drop Down Community гостуват в зала България на 14 ноември

В може би най-трудните дни за култура Софийската филхармония подава ръка на млади независими музиканти и състави, като им предоставя възможност да покажат таланта си на най-престижната музикална сцена у нас - зала "България". Инициативата, наречена "Надежда чрез музика", има за цел да вдъхне увереност на младите артисти и да ги поощри в старанието им да се усъвършенстват и да се развиват в тази трудна за хората на изкуството обстановка.

Първи гости на Софийската филхармония са младите и много талантливи музиканти от Drop Down Community. Концертът им на 14 ноември ще представи техния свеж поглед към класическото изкуство. Drop Down Community са независим струнен оркестър, който включва 15 от водещите музиканти в концертния живот в България. Те са се обединили в този състав, водени от амбицията да да разчупят представата за класическата музика и да я сблъскат с най-новите музикални тенденции и звук. Школувани в най-добрите световни музикални университети и академии, Drop Down Community изпълняват на високо професионално ниво както музика от утвърдени класически композитори, така и авторски произведения, в които изявяват новаторски виждания за звученето на струнния оркестър. Концертът в зала България е озаглавен "Балкански полъх" и представя произведния на композитори от региона. В програмата ще звучат: Гръцки танци от Никос Скалкотас, Симфониета за струнен оркестър, III част от Улви Джемал Еркин, Румънски танци от Бела Барток и Камерна симфония от Румен Бояджиев-син.

Билети за концерта са налични на касата на зала България и в Ивентим.

В следващите седмици на сцената ще се качат и младият пианист Емануил Иванов, Детският ромски струнен оркестър от Сливен и Филхармония Пионер.

Софийската филхармония призовава публиката да подкрепи младите артисти и да им вдъхне надеждата, от която всички днес имаме нужда.

Проектът е подкрепен финансово от Министерството на културата.

