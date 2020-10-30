BOBSTH 18:29:01 30-10-2020

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БПЦ - Доростолски митрополит



Новият Доростолски митрополит Яков бе посрещнат в Силистра





Силистра, 30 октомври /Пеню Николов, БТА/

Новият Доростолски митрополит Яков, който беше избран от Светия синод на Българската православна църква - Българска патриаршия, надвечер бе посрещнат в Силистра.

С тържествен камбанен звън бе оповестено въдворяването на Негово високопреосвещенство в Доростолската епархия.

С приветствени слова към него се обърнаха областният управител Ивелин Статев, кметът на Силистра д-р Юлиян Найденов, д-р Мария Димитрова - председател на Общинския съвет.

"Аз ще се стремя усърдно, по мярката на силите си, да оправдая доверието, което ми се оказва и надеждите, които ми се възлагат. Възлююблени братя и сестри, преподавам над вас и на цялата епархия моето първо архепасторско благословение", обърна се към присъстващите Доростолският митрополит.

Утре ще бъде първата архиерейска литургия на митрополит Яков в съслужение с архиереи от БПЦ-БП и гости от поместните православни църкви.

Новият Доростолски митрополит / Константийският епископ Яков, със светското име Росен Стоичков Дончев/, е роден на 7 март 1971 г. в София.







/ГИ/



