Новият Доростолски митрополит Яков бе посрещнат в Силистра
BOBSTH 18:29:01 30-10-2020
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БПЦ - Доростолски митрополит
Новият Доростолски митрополит Яков бе посрещнат в Силистра
Силистра, 30 октомври /Пеню Николов, БТА/
Новият Доростолски митрополит Яков, който беше избран от Светия синод на Българската православна църква - Българска патриаршия, надвечер бе посрещнат в Силистра.
С тържествен камбанен звън бе оповестено въдворяването на Негово високопреосвещенство в Доростолската епархия.
С приветствени слова към него се обърнаха областният управител Ивелин Статев, кметът на Силистра д-р Юлиян Найденов, д-р Мария Димитрова - председател на Общинския съвет.
"Аз ще се стремя усърдно, по мярката на силите си, да оправдая доверието, което ми се оказва и надеждите, които ми се възлагат. Възлююблени братя и сестри, преподавам над вас и на цялата епархия моето първо архепасторско благословение", обърна се към присъстващите Доростолският митрополит.
Утре ще бъде първата архиерейска литургия на митрополит Яков в съслужение с архиереи от БПЦ-БП и гости от поместните православни църкви.
Новият Доростолски митрополит / Константийският епископ Яков, със светското име Росен Стоичков Дончев/, е роден на 7 март 1971 г. в София.
/ГИ/