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В офис за бързи кредити в Ямбол е влязъл мъж, въоръжен с газов пистолет

В офис за бързи кредити в Ямбол е влязъл мъж, въоръжен с газов пистолет

BOBSTH 17:16:01 30-10-2020
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Ямбол - офис - въоръжен мъж

В офис за бързи кредити в Ямбол е влязъл мъж, въоръжен с газов пистолет


Ямбол, 30 октомври /Владимир Шишков, БТА/
В офис за бързи кредити в Ямбол днес следобед е влязъл мъж, въоръжен с газов пистолет, съобщи говорителят на Областната дирекция на МВР Татяна Павлова, без да посочва причините за действията му.
Пистолетът е бил отнет от намиращите се в офиса служители. Няма пострадали хора. Пристигналите на място полицейски екипи са задържали 63-годишен мъж и са иззели оръжието му.
Разследващите разясняват обстоятелствата около инцидента. Образувано е досъдебно производство.





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