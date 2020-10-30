BOBSTH 17:16:01 30-10-2020

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Ямбол - офис - въоръжен мъж



В офис за бързи кредити в Ямбол е влязъл мъж, въоръжен с газов пистолет





Ямбол, 30 октомври /Владимир Шишков, БТА/

В офис за бързи кредити в Ямбол днес следобед е влязъл мъж, въоръжен с газов пистолет, съобщи говорителят на Областната дирекция на МВР Татяна Павлова, без да посочва причините за действията му.

Пистолетът е бил отнет от намиращите се в офиса служители. Няма пострадали хора. Пристигналите на място полицейски екипи са задържали 63-годишен мъж и са иззели оръжието му.

Разследващите разясняват обстоятелствата около инцидента. Образувано е досъдебно производство.











/ГИ/



