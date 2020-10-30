BOBSTH 08:53:01 30-10-2020

PP0851BO.003

Хасково - COVID-19 - случаи



Ръст на новозаразените с COVID-19

се отбелязва

в област Хасково





Хасково, 30 октомври /Николай Грудев, БТА/

Ръст на новозаразените с COVID-19 се отчита в област Хасково. Броят на случаите за изминалото денонощие е 57 при 37 за предишните 24 часа, съобщи Областният кризисен щаб.

Сред последните установени положителни са ученик от 7-ми клас и педагогически съветник от ОУ "Иван Вазов" в Свиленград. Епидемиологичното проучване продължава. С положителен тест е и учител от Езиковата гимназия "Проф. д-р Асен Златаров" в Хасково, както и лекар в МБАЛ-Хасково и лаборант от областния град, допълват от щаба.

Починал е мъж на 71 години от община Хасково с хронично белодробно и сърдечно заболяване, и с диабет. Вторият загубил живота си също е от общината - мъж на 85 години с хронични заболявания.



/ПП/



