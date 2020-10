Следващото издание на фестивала за късометражно кино ще бъде в началото на 2021 г. 29 октомври 2020 / 13:34 Tweet

София, 29 октомври /Даниел Стоянов, БТА/

Следващият фестивал за късометражно кино In the Palace ще се състои между 26 февруари и 6 март 2021 г., съобщиха организаторите. До 1 декември ще се приемат заявки за участие в 18-ото издание на фестивала.

"В летния сезон Варна, съвсем разбираемо, е в своя разцвет - жива и изпълнена с хора, събития и безброй възможности за свободното време, казва директорът на фестивала Цанко Василев. Искаме да привнесем поне малко от тази жизненост в града в студените и мрачни месеци. А докато е сиво и негостоприемно навън, какво по-хубаво от това да отидеш на кино със семейство и приятели".

Догодина ще има и два нови конкурса - за пълнометражно кино и за късометражни филми до една минута.



/ГИ/