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Само индивидуални посетители ще приема Регионалният исторически музей във Велико Търново

Само индивидуални посетители ще приема Регионалният исторически музей във Велико Търново

BOBSTH 11:03:01 29-10-2020
IS1101BO.014
Велико Търново - музей - мерки

Само индивидуални посетители ще приема Регионалният исторически музей във Велико Търново


Велико Търново, 29 октомври /Марина Петрова, БТА/
Само индивидуални посетители ще приема Регионалният исторически музей във Велико Търново, ограничени са посещенията на организирани групи, съобщиха от пресцентъра на институцията. Заповедта влиза в сила от днес до 12 ноември, като част от противоепидемични мерки за ограничаване опасността от разпространение от COVID-19.
Преустановява се работата на комисиите по идентификация на културни ценности за външни лица, както и посещението и ползването на ведомствената библиотека за външни лица. Справки и получаване на документи ще се извършват на входа на административните сгради.

/ИС/

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