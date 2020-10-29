BOBSTH 11:03:01 29-10-2020

IS1101BO.014

Велико Търново - музей - мерки



Само индивидуални посетители ще приема Регионалният исторически музей във Велико Търново





Велико Търново, 29 октомври /Марина Петрова, БТА/

Само индивидуални посетители ще приема Регионалният исторически музей във Велико Търново, ограничени са посещенията на организирани групи, съобщиха от пресцентъра на институцията. Заповедта влиза в сила от днес до 12 ноември, като част от противоепидемични мерки за ограничаване опасността от разпространение от COVID-19.

Преустановява се работата на комисиите по идентификация на културни ценности за външни лица, както и посещението и ползването на ведомствената библиотека за външни лица. Справки и получаване на документи ще се извършват на входа на административните сгради.



/ИС/



