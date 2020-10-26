BOBSTH 16:58:31 26-10-2020

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Велико Търново - планови операции - коронавирус



В лечебните заведения във Великотърновска област се преустановяват плановите операции





Велико Търново, 26 октомври /Марина Петрова, БТА/

Във Великотърновска област се преустановяват плановите операции в лечебните заведения от днес до 30 ноември, съобщиха от Регионалната здравна инспекция.

В заповедта на директора на инспекцията д-р Евгения Недева се определят задължителен брой легла за лечение на пациенти с коронавирус не по-малко от 5 процента от общия брой легла на всяко лечебно заведение за болнична помощ в област Велико Търново и в Комплексния онкологичен диспансер.



/РУМ/



