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Дърводелски цех изгоря при пожар в димитровградското село Горски извор

Дърводелски цех изгоря при пожар в димитровградското село Горски извор

BOBSTH 10:58:01 23-10-2020
MM1056BO.012
с. Горски извор - пожар - дърводелски цех

Дърводелски цех изгоря при пожар в димитровградското село Горски извор


Хасково, 23 октомври /Николай Грудев, БТА/
Дърводелски цех изгоря при пожар в село Горски извор, община Димитровград, съобщи ОД на МВР - Хасково. Сигнал за огненото бедствие е бил подаден снощи в 20,15 часа.
Изпратените на място служители са установили, че горящият цех е притежание на ЕООД със собственик на 44 г. от Хасково. Вследствие от пламъците са изгорели 2 халета с 2 мотокара и лек автомобил, собственост на фирмата, както и дърводелска техника. Днес ще бъде извършен оглед на местопроизшествието, допълват от полицията.

/ММ/

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