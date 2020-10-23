BOBSTH 10:58:01 23-10-2020

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с. Горски извор - пожар - дърводелски цех



Дърводелски цех изгоря при пожар в димитровградското село Горски извор





Хасково, 23 октомври /Николай Грудев, БТА/

Дърводелски цех изгоря при пожар в село Горски извор, община Димитровград, съобщи ОД на МВР - Хасково. Сигнал за огненото бедствие е бил подаден снощи в 20,15 часа.

Изпратените на място служители са установили, че горящият цех е притежание на ЕООД със собственик на 44 г. от Хасково. Вследствие от пламъците са изгорели 2 халета с 2 мотокара и лек автомобил, собственост на фирмата, както и дърводелска техника. Днес ще бъде извършен оглед на местопроизшествието, допълват от полицията.



/ММ/



