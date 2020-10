С кампанията „Препоръчай и вземи бонус от Pay by VIVACOM“ потребителите на дигиталния портфейл могат да спечелят 20 лв.

До края на октомври потребителите на Pay by VIVACOM имат възможност да поканят свой приятел и да спечелят бонус от 20 лв. в дигиталния си портфейл. Това става лесно и бързо в 2 стъпки. Достатъчно е потребителите да влязат в приложението, да изберат менюто Earn (Печели) и да споделят персоналния си линк със своите приятели.

Сумата от 20 лв. може да получи всеки поканен, който се регистрира в Pay by VIVACOM чрез получения персонален линк, поръча своята физическа карта Mastercard Digital First и извърши покупка с нея. Същата сума очаква в приложението и потребителя, който е споделил персоналния си линк. Всеки ползвател на Pay by VIVACOM може да кани неограничен брой приятели и да печели сума за всеки един, който се регистрира в приложението през съответния линк, заяви своята физическа карта и извърши покупка с нея.

Mastercard Digital First е първата по рода си платежна карта в България. Тя притежава всички функционалности на безконтактните карти, но е с по-голяма сигурност, по-добър контрол и изчистен минималистичен дизайн. За удобство и сигурност на потребителите, на физическата карта са изписани само имената на картодържателя и липсва каквато и да е било чувствителна информация. Уникалният 16-цифров номер (ПАН) и CVC кода за онлайн плащания с картата се съхраняват само в дигиталния портфейл. Достъп до приложението има единствено титулярят чрез използване на биометричните си данни за отключване на Pay by VIVACOM или секретен код.

Mastercard Digital First може да се „заключва“ с един клик в приложението, а отключването ѝ става отново от титуляря чрез въвеждане на биометрични данни или секретен код за достъп.

Повече информация за кампанията „Препоръчай и вземи бонус от Pay by VIVACOM“ можете да откриете тук.

Платежните услуги през приложението Pay by VIVACOM се предоставят от „Пейнетикс“ АД – дружество за електронни пари, притежаващо лиценз, издаден от БНБ с решение №44 от 11.04.2016 г. БТК ЕАД е доставчик на приложението Pay by VIVACOM и представител на „Пейнетикс“ АД, вписан в регистъра на БНБ по чл.19 от ЗПУПС. „Файър“ е доставчик на технически услуги за БТК ЕАД.

VIVACOM

/ПП/