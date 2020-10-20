BOBSTH 10:23:01 20-10-2020

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Сливен - полиция - пожар



Двама шофьори с алкохол над 2 промила са установени в Сливенско





Сливен, 20 октомври /Велина Василева, БТА/

Двама шофьори с алкохол над 2 промила са установени при ежедневния контрол по пътна безопасност в област Сливен, съобщиха от ОД на МВР-Сливен.

Деветнайсегодишният И.Й. от село Каменец е хванат да управлява лек автомобил "Ауди" с концентрация на алкохол в кръвта 2.34 промила. Той е спрян от полицейски екип за проверка на 19 октомври в 23.15 часа в Котел. Около 20.40 часа, същия ден, на ул."Момина клисура" в Сливен е проверен лек автомобил "Ягуар", управляван от 39-годишния Х.Х. от Сливен, който е показал положителна проба 2.50 промила.

Двамата са задържани за 24 часа, по случаите са образувани бързи производства.









/ММ/



