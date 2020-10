Сопраното Весела Делчева пя пред 100-хилядната аудитория на Game Music Festival 20 октомври 2020 / 07:14 Tweet

Сопраното Весела Делчева пя пред 100-хилядната аудитория на Game Music Festival





София, 20 октомври /Даниел Димитров, БТА/

Българското сопрано Весела Делчева пя на второто издание на фестивала Game Music Festival в полския град Вроцлав. Солистката на Музикалния театър и Софийската опера е официален глас на Baldur`s Gate 3. Това е видеоигра, разработена и публикувана от Larian Studios, и е третата основна игра от поредицата Baldur`s Gate, базирана на настолната система за ролеви игри Dungeons & Dragons.

"Бях поканена от композитора Борислав Славов и организаторите на фестивала да участвам в концерт, който се състоя на 17 октомври", разказа пред БТА изпълнителката. Нейното представяне е гледано от 100 хиляди зрители от цял свят в реално време. Според запознати, това се случва за първи път в историята на гейм индустрията.



ПАНДЕМИЯТА



"Заради пандемията до последно не беше ясно дали ще има фестивал", разказва Весела. Оркестърът, който трябвало да свири, преди това репетирал в продължение на месец. Няколко дни преди събитието се оказало, че 15 от музикантите са били в контакт с болен от коронавирус и съответно е трябвало спешно да минат под карантина.

Организаторите обаче действат светкавично и за една вечер намират оркестър от съседен град, който се подготвя за концерта - само с три генерални репетиции.

"Аз бях много отчаяна, защото това е сложна музика и няма как да се изсвири от раз, коментира Весела Делчева. Още повече, че имах само две репетиции. Но оркестърът се представи блестящо".

По думите й в Полша положението е доста сериозно - има вечер час, заведенията работят до 21:00 ч., затворени са цели градове, навсякъде се ходи с маски.



ИСТОРИЯТА



Весела Делчева се запознава с Борислав Славов по време на концерта The world of video game music, състоял се през март 2018 г. в зала "България". На него, освен Славов, участва Пенка Кунева (която от 30 години пише музика за видео игри), както и американските диригенти Ейми Андерсън и Нийл Акрий, заедно с оркестъра на "Класик ФМ".

Тогава Славов предлага на Весела Делчева да работят заедно и конкретната поканата идва след по-малко от 20 месеца. "Работихме в продължение на една година и записахме този саундтрак, за да обявим накрая и премиерата му", разказва с усмивка изпълнителката.



БЪЛГАРСКАТА ВРЪЗКА



Оригиналният саундтрак към играта и световната премиера на Baldur`s Gate 3 беше на 6 октомври 2020 г. На концерта във Вроцлав е първото живо изпълнение на част от музиката. Заслуга за нейното звучене има и трето българско име - композиторът Георги Андреев, който е един от двамата аранжори.

Любопитна е и историята на автора - Борислав Славов, роден през 1973 г., дипломиран магистър по информатика. Известен е още под името Glorian. Той е композитор, музикален директор и продуцент, дизайнер на звукови ефекти. Печели световна слава като автор на оригинална музика за компютърни игри. Най-известните са Knights of Honor, WorldShift, Two Worlds 2, Crysis 2 и 3. От 2001 г. българинът е композитор на Black Sea Studios, а от 2008 г. - на Crytek. Член е на Game Audio Network Guild (GANG) и съосновател на българския музикален портал Sonic B.A.N.G.



