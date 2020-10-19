Утре следобед за час ще бъде ограничено движението по пътя София-Бургас в участъка Сопот-Карлово
BOBSTH 19:33:31 19-10-2020
GI1931BO.028
движение - ограничения - предстоящо
Утре следобед за час ще бъде ограничено движението
по пътя София-Бургас в участъка Сопот-Карлово
София, 19 октомври /Теодора Цанева, БТА/
Утре от 15.30 ч. до 16.30 ч. ще бъде ограничено движението по път I-6 София-Бургас в участъка Сопот-Карлово поради провеждане на следствен експеримент, съобщиха от пресцентъра на Агенция "Пътна инфраструктура".
Въвежда се обходен маршрут: с. Московец - с. Богдан - с. Каравелово - с. Климент - с. Войнягово - с. Дъбене - гр. Карлово и обратно.
/ГИ/