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Утре следобед за час ще бъде ограничено движението по пътя София-Бургас в участъка Сопот-Карлово

Утре следобед за час ще бъде ограничено движението по пътя София-Бургас в участъка Сопот-Карлово

BOBSTH 19:33:31 19-10-2020
GI1931BO.028
движение - ограничения - предстоящо

Утре следобед за час ще бъде ограничено движението
по пътя София-Бургас в участъка Сопот-Карлово



София, 19 октомври /Теодора Цанева, БТА/
Утре от 15.30 ч. до 16.30 ч. ще бъде ограничено движението по път I-6 София-Бургас в участъка Сопот-Карлово поради провеждане на следствен експеримент, съобщиха от пресцентъра на Агенция "Пътна инфраструктура".
Въвежда се обходен маршрут: с. Московец - с. Богдан - с. Каравелово - с. Климент - с. Войнягово - с. Дъбене - гр. Карлово и обратно.


/ГИ/

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