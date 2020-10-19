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Двама мъже с коронавирус са починали за денонощие в Русе

Двама мъже с коронавирус са починали за денонощие в Русе

BOBSTH 12:57:31 19-10-2020
PP1255BO.020
Русе - коронавирус - починали

Двама мъже с коронавирус
са починали за денонощие
в Русе


Русе, 19 октомври /Мартин Пенев, БТА/
Двама мъже с коронавирус са починали през последното денонощие в Русе. Това съобщават от Областния оперативен щаб в крайдунавския град.
Пациентите са на 51 и 55 години - от село Николово и от град Ветово. Те са били на интензивно лечение и интубирани в Университетската болница "Канев" в Русе.
Мъжът от Ветово бил с диабет. За пациента от Николово няма данни за придружаващи заболявания - първоначално бил настанен за лечение в Белодробната болница в Русе, след което е преместен в УМБАЛ "Канев".


/ПП/

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