BOBSTH 12:57:31 19-10-2020

PP1255BO.020

Русе - коронавирус - починали



Двама мъже с коронавирус

са починали за денонощие

в Русе





Русе, 19 октомври /Мартин Пенев, БТА/

Двама мъже с коронавирус са починали през последното денонощие в Русе. Това съобщават от Областния оперативен щаб в крайдунавския град.

Пациентите са на 51 и 55 години - от село Николово и от град Ветово. Те са били на интензивно лечение и интубирани в Университетската болница "Канев" в Русе.

Мъжът от Ветово бил с диабет. За пациента от Николово няма данни за придружаващи заболявания - първоначално бил настанен за лечение в Белодробната болница в Русе, след което е преместен в УМБАЛ "Канев".





/ПП/



