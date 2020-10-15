РЕМОНТНО СЪОРЪЖЕНИЕ НА ЕСО НАЛАГА ПРЕКЪСВАНЕ НА ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕТО В РАЙОНИТЕ НА ГОРНА МАЛИНА И ЕЛИН ПЕЛИН

Неотложни ремонтни работи в подстанция „Априлово“, собственост на държавния Електроенергиен оператор /ЕСО/, налагат временно изключване на разпределителна уредба средно напрежение.

На 20 октомври за периода от 10:30 до 12:30 ч. ще бъде прекъснато електрозахранването в селата Горна Малина, Априлово, Байлово, Белопопци, Гайтанево, Голема Раковица.

За периода от 13:00 до 16:00 ч. на същата дата без електрозахранване ще бъдат селата Богданлия, Доганово, Караполци, Лесново, Огняново, Макоцево, Долна Малина, Негушево, Саранци и Чеканчево.

„ЧЕЗ България“ ЕАД

/ПП/