Начало / Българска община

Катастрофа между товарен автомобил и малък камион е затворила временно пътя Велико Търново - Русе

BOBSTH 20:35:31 08-10-2020
RM2033BO.031
Велико Търново - Русе - път - катастрофа

Катастрофа между товарен автомобил и малък камион е затворила временно пътя Велико Търново - Русе


Велико Търново, 8 октомври /Марина Петрова, БТА/
Катастрофа между товарен автомобил и малък камион е затворила временно пътя Велико Търново - Русе, съобщиха от ОД на МВР във Велико Търново. Произшествието е възникнало в местността Дервент, преди село Самоводене. По първоначална информация е пострадал е водачът на малкия камион.
Причините се изясняват. Екипи на полицията пренасочват автомобилите по обходни маршрути.



/РУМ/

Валутни курсове

EUR EUR 1.9558
USD USD 1.6624
CHF CHF 1.8111

Времето за 09 октомври 2020

София

/ 16° C
събота 10° / 20° C
неделя / 11° C

Варна

14° / 19° C
събота 15° / 23° C
неделя 14° / 23° C

Пловдив

14° / 19° C
събота 13° / 22° C
неделя 11° / 22° C