Катастрофа между товарен автомобил и малък камион е затворила временно пътя Велико Търново - Русе
BOBSTH 20:35:31 08-10-2020
RM2033BO.031
Велико Търново - Русе - път - катастрофа
Катастрофа между товарен автомобил и малък камион е затворила временно пътя Велико Търново - Русе
Велико Търново, 8 октомври /Марина Петрова, БТА/
Катастрофа между товарен автомобил и малък камион е затворила временно пътя Велико Търново - Русе, съобщиха от ОД на МВР във Велико Търново. Произшествието е възникнало в местността Дервент, преди село Самоводене. По първоначална информация е пострадал е водачът на малкия камион.
Причините се изясняват. Екипи на полицията пренасочват автомобилите по обходни маршрути.
/РУМ/
RM2033BO.031
Велико Търново - Русе - път - катастрофа
Катастрофа между товарен автомобил и малък камион е затворила временно пътя Велико Търново - Русе
Велико Търново, 8 октомври /Марина Петрова, БТА/
Катастрофа между товарен автомобил и малък камион е затворила временно пътя Велико Търново - Русе, съобщиха от ОД на МВР във Велико Търново. Произшествието е възникнало в местността Дервент, преди село Самоводене. По първоначална информация е пострадал е водачът на малкия камион.
Причините се изясняват. Екипи на полицията пренасочват автомобилите по обходни маршрути.
/РУМ/