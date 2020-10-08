Катастрофа между товарен автомобил и малък камион е затворила временно пътя Велико Търново - Русе 8 октомври 2020 / 20:35 Tweet

BOBSTH 20:35:31 08-10-2020

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Велико Търново - Русе - път - катастрофа



Катастрофа между товарен автомобил и малък камион е затворила временно пътя Велико Търново - Русе





Велико Търново, 8 октомври /Марина Петрова, БТА/

Катастрофа между товарен автомобил и малък камион е затворила временно пътя Велико Търново - Русе, съобщиха от ОД на МВР във Велико Търново. Произшествието е възникнало в местността Дервент, преди село Самоводене. По първоначална информация е пострадал е водачът на малкия камион.

Причините се изясняват. Екипи на полицията пренасочват автомобилите по обходни маршрути.







/РУМ/



