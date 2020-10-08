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Движението по път Кюстендил - Перник в участъка от с. Коняво до с. Цървеняно е ограничено

Движението по път Кюстендил - Перник в участъка от с. Коняво до с. Цървеняно е ограничено

BOBSTH 09:03:01 08-10-2020
GI0901BO.007
движение - АПИ

Движението по път Кюстендил - Перник в участъка от с. Коняво до с. Цървеняно е ограничено


София, 8 октомври /Константин Костов, БТА/
Движението по път I-6 Кюстендил - Перник в участъка от с. Коняво до с. Цървеняно е ограничено днес до 15 часа поради ремонтни дейности на асфалтовата настилка, съобщиха от АПИ.
Трафикът се пренасочва по обходен маршрут по път II-62 Кюстендил - Дупница и АМ "Струма".
/ГИ/

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