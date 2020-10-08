BOBSTH 09:03:01 08-10-2020

GI0901BO.007

движение - АПИ



Движението по път Кюстендил - Перник в участъка от с. Коняво до с. Цървеняно е ограничено





София, 8 октомври /Константин Костов, БТА/

Движението по път I-6 Кюстендил - Перник в участъка от с. Коняво до с. Цървеняно е ограничено днес до 15 часа поради ремонтни дейности на асфалтовата настилка, съобщиха от АПИ.

Трафикът се пренасочва по обходен маршрут по път II-62 Кюстендил - Дупница и АМ "Струма".

/ГИ/



