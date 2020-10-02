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Товарен автомобил, движещ се по пътя от Велико Търново към Русе е паднал върху жп линията между селата Петко Каравелово и Раданово

Товарен автомобил, движещ се по пътя от Велико Търново към Русе е паднал върху жп линията между селата Петко Каравелово и Раданово

BOBSTH 19:45:01 02-10-2020
MM1943BO.017
Велико Търново - жп линия - инцидент

Товарен автомобил, движещ се по пътя от Велико Търново към Русе е паднал върху жп линията между селата Петко Каравелово и Раданово


Велико Търново, 2 октомври /Марина Петрова, БТА/
Товарен автомобил, движещ се по пътя от Велико Търново към Русе е паднал върху жп линията между селата Петко Каравелово и Раданово след което се е запалил, съобщиха от пресцентъра на ОД на МВР. Движението по пътя Велико Търново- Русе е ограничено, не се движат и влаковете по жп - линията. Екипи на пожарната и полицията са на мястото.



/ММ/

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