BOBSTH 19:45:01 02-10-2020

MM1943BO.017

Велико Търново - жп линия - инцидент



Товарен автомобил, движещ се по пътя от Велико Търново към Русе е паднал върху жп линията между селата Петко Каравелово и Раданово





Велико Търново, 2 октомври /Марина Петрова, БТА/

Товарен автомобил, движещ се по пътя от Велико Търново към Русе е паднал върху жп линията между селата Петко Каравелово и Раданово след което се е запалил, съобщиха от пресцентъра на ОД на МВР. Движението по пътя Велико Търново- Русе е ограничено, не се движат и влаковете по жп - линията. Екипи на пожарната и полицията са на мястото.







/ММ/



