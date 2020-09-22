Студентското космическо общество на Висшето военновъздушно училище "Георги Бенковски" откри четири нови астероида 22 септември 2020 / 10:46 Tweet

BOBSTH 10:46:31 22-09-2020

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Плевен - авиоучилище - астероиди



Студентското космическо общество на Висшето военновъздушно училище "Георги Бенковски"

откри четири нови астероида





Плевен, 22 септември /Малин Решовски, БТА/

Студентското космическо общество на Висшето военновъздушно училище /ВВВУ/ "Георги Бенковски" откри четири нови астероида, съобщиха от пресцентъра на висшето училище.

Това е станало благодарение на контактите между ВВМУ "Н.Й.Вапцаров" и ВВВУ "Георги Бенковски".

С методическата и научната подкрепа на доц. д-р Веселка Радева - ръководител на Морската астрономическа обсерватория и Планетариум на ВВМУ "Н. Вапцаров" и заместник-председател на Европейската асоциация по образование в областта на астрономията, преподаватели и курсанти от авиационното училище са насочили вниманието си към изследване на Космоса.

Във ВВВУ "Георги Бенковски" е сформирано Студентско космическо общество. Екипът на Космическото общество е бил включен в Научно-изследователска програма на НАСА за откриване и проследяване на астероиди - The International Astronomical Search Collaboration (IASC).

Проведено е обучение на 17 септември 2020 г. на екипа на ВВВУ "Г. Бенковски" за обработка на астрономическите изображения с професионалния астрономически софтуер Астрометрика, с който се откриват нови обекти и се изчисляват техните екваториални координати.

Още в първите астрономически изображения са открити нови обекти. Подготвеният отчет с изчислените координати на новите обекти е изпратен в Центъра за малки планети в Харвард, откъдето се е получило потвърждение, че са открити четири нови астероида. Това означава, че е направено предварителното откритие на новите астероиди. Предстоят нови наблюдения на обектите за определяне на орбитите им около Слънцето. След това ще бъде предоставена възможност на откривателите да дадат имена на новооткритите обекти.

В екипа преподаватели и курсанти, открили новите астероиди, са доц. д-р инж. Владимир Савов, ст. лейт. д-р Кирил Камбушев, лейт. инж. Милен Симеонов, мл. серж. Николай Манев, мл. серж. Калоян Димитров, с-на Мартин Георгиев, мл. серж. Кристияна Николова, с-на Стоян Витанов, с-на Денис Маринов, серж. Лъчезар Михайлов, серж. Ивайло Захариев и серж. Драгомир Петров, посочват от пресцентъра на висшето училище.









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